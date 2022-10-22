Как прошли сутки на Харьковщине

Так, по данным Генштаба, за предыдущие сутки враг обстрелял 15 населенных пунктов Харьковщины – Харьковский, Чугуевский. Богодуховский и Купянский районы, в частности, Волчанск и Двуречную. В результате этих атак были ранены 3 человека из разных населенных пунктов. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Кроме того, вспыхнули 4 пожара. Следовательно, несколько общин Харьковской области сейчас частично находятся без света. Речь идет о Мерефянской, Нововодолажской, Дергачевской, Люботинской, Лозовской, Богодуховской, Валковской и Змиевской общинах.

Коммунальщики уже работают над восстановлением электроснабжения и просят жителей подождать несколько часов. Кроме того, власти призывают экономить электроэнергию, когда она появится, чтобы не перегружать сети.

В Харькове, хотя не было ночных обстрелов, но возросло количество раненых в результате предыдущих прилетов, состоявшихся утром 21 октября, когда город в очередной раз атаковали с С-300. Так, по сей день известно об 11 раненых, среди них 1 человек в тяжелом состоянии, а остальные – в среднем. Напомним, что в день обстрелов за помощью обратились 6 пострадавших.

Харьковщина страдает с начала полномасштабной войны

Журналистам 24 канала удалось снять одну из площадок временного хранения безопасных остатков ракет, снарядов и другого железяка, которые летели и продолжают лететь из России в Харьков и область. Количество этих обломков и остатков поражает, особенно, если учитывать то, что таких площадок есть несколько.

"Когда ты смотришь на результаты обстрела, одного или нескольких в сутки, это одно. А когда видишь, насколько много тонн этого железа собрали, это безумная цифра, и это не может не впечатлять", - поделилась корреспондентка.

Здесь более 5 тысяч единиц. На этой локации есть остатки от "Града", "Урагана", "Смерча" и "Торнадо-С". На сегодняшний день город Харьков страдает от ракетных ударов и дронов-камикадзе. Но чаще всего это идут ракетные обстрелы из С-300,

– рассказал начальник части гуманитарного разминирования Игорь Овчарук.

Все эти остатки являются доказательствами российской агрессии против Украины. Кроме отечественных экспертов, полиции, прокуратуры и служб безопасности, их могут обследовать и иностранные эксперты. В частности, такие остатки привлекаются к судам, ведь уже было вынесено несколько приговоров российским военным, зашедшим на территорию Украины.

Площадка хранения остатков российских снарядов, которыми стреляли по Харькову / Фото Анны Черненко, 24 канал

Представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубаренко рассказал, что, например, весной 2022 года были взяты в плен, позже получили подозрение и были осуждены 2 человека, военнослужащие вооруженных сил России. Они получили реальные приговоры, и это стало одним из первых таких прецедентов на территории Украины относительно полномасштабной военной агрессии России.

Как харьковчане готовятся к тяжелой зиме

Больше всего от вражеских обстрелов Харькова пострадал Салтовский район. Россияне особенно активно атаковали его, поэтому там до сих пор очень много разрушенных и сильно поврежденных домов. Их жители пытаются самостоятельно чинить их, чтобы сделать пригодными для жизни зимой.

Важно, что ко многим домам на Салтовке уже подвели электричество, газ, частично воду. Люди надеются, что вскоре там, где это возможно, будет включено отопление – в Харькове жилищный фонд обещают подключить после 25 октября. Однако уже сейчас есть, например, медицинские учреждения, где уже запустили отопление.

"Но, к сожалению, из-за масштабности разрушений все же некоторые дома, некоторые жилые многоэтажки не будут подключены, потому что там банально нет подъезда, нет дома, нет нескольких верхних этажей", – отметила журналистка.

В мэрии говорят, что таких домов без отопления будет около 50. В областном департаменте ЖКХ говорят, что эта цифра может быть и больше, но коммунальные службы делают все возможное, чтобы сократить количество таких домов.

Жители района рассказали 24 каналу, как именно они готовятся к зиме. Один из них – мужчина по имени Дмитрий. В его доме отопление на зиму пока не предполагается. Он приезжал домой только на лето и часть осени, а зимовать будет не в Харькове. Впрочем, некоторые из его соседей решили остаться, поэтому сейчас они обустраивают для себя быт.

Дом без света, без газа, без воды, без отопления. Закрываем, чтобы хоть не дуло, снег, вода не залетали на первые этажи. Крышу делали мы сами, то, что осталось целым – заработали отверстия, заработали там, где над чердаками текло, ливневки поделали. Люди живут здесь, кстати. Без света, без газа, готовят на улице, на кострах. Сделали мангальчики, воду носят,

– рассказал житель Северной Салтовки Дмитрий.

Другая харьковчанка по имени Ольга вернулась домой с Запада Украины и планирует зимой оставаться на Салтовке. Сейчас у нее дома есть почти все коммуникации, поэтому она надеется, что и дальше все будет хорошо, а инфраструктура выдержит.

"Мы были здесь до 4 марта, видели эти прилеты, эти взрывы, как люди спускались на простынях с верхних этажей. Неделю побыли, поняли, что не выдержим, и решили уехать. В нашем доме снесло полностью техэтаж. Что будет зимой – поживем-увидим, надеемся, что все будет. В любом случае у нас нет воды и отопления, но пока и не надо, нужно экономить", – поделилась харьковчанка.

Корреспондентка 24 канала рассказала о ситуации в Харькове и области: смотрите видео



Готовятся к зиме и в других районах города. Например, в микрорайоне Горизонт ремонтируют поврежденный в результате обстрела и пожара многоквартирный дом. В нем было разрушено несколько этажей в двух подъездах. Инженерам пришлось искать способы заменить опорные стены. Ремонт запланировали провести через 60 дней, и сейчас его уже заканчивают.

Ремонт поврежденного дома в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал

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