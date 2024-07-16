Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что очередной день начался для жителей Херсона с канонады российских обстрелов.
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Противник ударил по Херсону
С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе. Вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. Под удар попали торговые места. Люди потеряли почти весь товар.
К счастью, пострадавших среди херсонцев нет.
Последствия обстрела Херсона: смотрите видео
Напомним, что ночью россияне осуществили запуск "Шахедов" по Украине. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА, в частности в Киевской области. Произошло падение обломков дронов в 2 районах, сообщили в ОВА,
В одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар ликвидирован.
Повреждены 2 нежилых здания, выбиты окна и посечены фасады. Также зафиксировано падение на открытой местности.