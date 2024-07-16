Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що черговий день почався для жителів Херсона із канонади російських обстрілів.

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Противник вдарив по Херсону

З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Під удар потрапили торгові місця. Люди втратили майже весь товар.

На щастя, постраждалих серед херсонців немає.

Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі росіяни здійснили запуск "Шахедів" по Україні. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА, зокрема в Київській області. Сталося падіння уламків дронів в 2 районах, повідомили в ОВА,

В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу ліквідовано.

Понівечено 2 нежитлові будівлі, вибиті вікна та посічені фасади. Також зафіксовано падіння на відкритій місцевості.