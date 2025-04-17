Россияне целое утро массированно атакуют Херсон: есть жертва и пострадавшие

Российская армия с самого утра 17 апреля атакует Херсон, в частности КАБами. В результате в городе прозвучало не менее 4 взрывов. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию и Херсонскую областную прокуратуру.

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Какие последствия атаки на Херсон

Ориентировочно 07:40 россияне атаковали беспилотником автомобиль экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона. Фельдшер получил ранения. У 65-летнего мужчины диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения руки и ноги.

Затем в городе прозвучало еще по меньшей мере 2 взрыва. Вскоре после этого руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о вероятных российских авиаударах по Херсону. Уже около 10:33 в городе, по данным Общественного, было громко.

Оккупанты в очередной раз нанесли комбинированный удар по Херсону, есть пострадавшие гражданские – начато производство,

– сообщили в прокуратуре.

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По данным следствия, предварительно, зафиксировали попадание в гражданскую инфраструктуру через три управляемые авиационные бомбы и артиллерию. Ранения получили два мужчины 27 и 58 лет. Они обратились в больницу со взрывными травмами, добавили в ОВА.

Также в больницу доставили 15-летнего ребенка, который получил ранения. Местные власти говорят, что ребенок получил тяжелые ранения: взрывную и открытую черепно-мозговую травмы.

Кроме того, согласно обнародованной информации, есть погибший. Как сообщил начальник группы связей с общественностью группировки "Херсон" Руслан Михайлевский, в Херсоне в результате авиаудара погиб мужчина 1963 года рождения.

Позже в больницу доставили еще одного травмированного из-за российского авиаудара по Херсону. У 56-летнего мужчины – взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. По данным ОВА, он будет лечиться амбулаторно.

Вскоре после этого стало известно о еще одном раненом из-за обстрела Херсона. В больницу доставили 63-летнего мужчину с минно-взрывной травмой. Сейчас врачи обследуют пострадавшего, уточнил Роман Мрочко.

К слову, также известно об 11 раненых из-за вчерашних российских авиаударов по Центральному району Херсона. Еще одна пострадавшая обратилась сегодня к врачам. У 41-летней женщины минно-взрывная травма. Сейчас медики ее дообследуют.

