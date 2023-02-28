В 50 метрах был подземный переход, но у людей не было времени дойти до него. Об этом 24 Канала сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Вопрос сохранения жизни
В Херсоне вопрос защитных сооружений очень насущный. Они должны быть установлены так, чтобы от одной можно было за несколько секунд добраться до следующей. По словам первого заместителя главы Херсонского облсовета, в ближайшее время планируется установка около 60 таких конструкций. И останавливаться на этом город не собирается.
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Безусловно, отмечает Соболевский, установка таких конструкций не является 100% гарантией безопасности наших людей. Но они должны быть везде – на остановках общественного транспорта, возле супермаркетов и рынков и так далее.
Чем больше их будет, тем лучше. Даже мешки с песком могут спасти жизнь, потому что основным фактором является поражение обломками. Мы анализируем каждое ранение и видим, от чего страдают и гибнут наши люди,
– замечает Соболевский.
Он убежден, что город должен сконцентрировать свои усилия на установке как можно больше таких легких конструкций. Сегодня власть и волонтеры являются единственной командой. Если военная администрация будет видеть нехватку ресурса для выполнения этой задачи, она должна обращаться за помощью в другие области. Соболевский добавил, что вопрос установки защитных сооружений новый глава военной администрации взял под личный контроль.
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