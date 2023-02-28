В 50 метрах був підземний перехід, але люди не мали часу дійти до нього. Про це 24 Каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Питання збереження життя

У Херсоні питання захисних споруд є дуже нагальним. Вони мають бути встановлені так, щоб від однієї можна було за декілька секунд дістатися наступної. За словами першого заступника голови Херсонської облради, найближчим часом планується встановлення близько 60 таких конструкцій. І зупинятися на цьому місто не збирається.

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Безумовно, зазначає Соболевський, встановлення таких конструкцій не є 100% гарантією безпеки наших людей. Але вони мають бути скрізь – на зупинках громадського транспорту, біля супермаркетів та ринків і так далі.

Чим більше їх буде, тим краще. Навіть мішки з піском можуть врятувати життя, тому що основним фактором є ураження уламками. Ми аналізуємо кожне поранення і бачимо, від чого страждають і гинуть наші люди,

– зауважує Соболевський.

Він переконаний, що місто має сконцентрувати свої зусилля на встановленні якомога більшої кількості таких легких конструкцій. Сьогодні влада та волонтери є єдиною командою. Якщо військова адміністрація бачитиме нестачу ресурсу для виконання цього завдання, вона має звертатися по допомогу до інших областей. Соболевський додав, що питання встановлення захисних споруд новий голова військової адміністрації взяв під особистий контроль.

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