Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заметив, что оккупанты выискивают разные варианты давления на правый берег Херсонщины. Они терроризируют мирное популяция региона.

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Регулярно обстреливают правобережье

Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты регулярно наносят удары по правобережью Херсонщины со ствольной артиллерии, из реактивных систем залпового огня и т.д. Также россияне запускают ракеты из зенитных ракетных комплексов С-300.

Напомню, что они используют ракеты с С-300 нетипичным способом. Это – зенитные ракетные комплексы, снаряженные ракетами класса "земля– воздуха" для поражения воздушных целей. А используют они их по принципу "земля– земля". Эти ракеты обладают чрезвычайной разрушительной силой,

– сказала Гуменюк.

Россияне как раз ударили этими ракетами по Херсону в ночь на 26 января. Уже известно о разрушенном детском саде и поврежденном торговом центре. Оккупанты регулярно запускают эти ракеты по жилым помещениям, объектах гражданской инфраструктуры и т.д.

Ситуация в Херсонской области: коротко