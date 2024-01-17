Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что вдоль побережья Днепра опасно находиться. Все из-за вражеских обстрелов, которые не утихают.

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"Удар был по частным домам. В одном из гаражей вспыхнул пожар. Сгорел автомобиль и гараж полностью. Один человек, находившийся на улице, погиб", – рассказал депутат Херсонского областного совета.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, также в Днепровском районе под удар россиян попал гражданский автомобиль. В результате этого погиб 65-летний водитель.

Также в результате атак врага ранения получили две женщины.

Какая ситуация с обстрелами

За прошедшие сутки, 16 января, россияне более 70 раз обстреляли правобережье Херсонской области. 36 из них – атаки на Херсон. Всего во вторник захватчики выпустили более 350 снарядов.

"Это – минимальное количество, потому что иногда количество снарядов доходит до 800 в сутки", – сказал Хлань.

Оккупанты периодически обстреливают критическую инфраструктуру в разных районах Херсона. В результате возникают проблемы, в частности, с электричеством и теплоснабжением. ГСЧС и коммунальщики в течение короткого периода времени ликвидируют последствия атак.

Ситуация по всем районам очень опасна. Обстрелы постоянные, и ситуация с отключениями постоянно повторяется,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Атаки на Херсонскую область