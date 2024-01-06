Враг атаковал Тягинское общество Херсонской области. В результате обстрела есть значительные разрушения.

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Там жили переселенцы

В результате обстрела уничтожены здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.

Последствия удара можно увидеть на фото. Разрушения действительно значительны. Россия не перестает обстреливать Херсонскую область. Там без обстрелов не проходит ни дня. К примеру, в течение 5 января противник совершил 112 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации, из них – 1 ракетный.

Россияне ударили по модульному городку / Фото Херсонской ОВА

Россияне ударили по агропредприятию в Ингульке