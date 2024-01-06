Враг атаковал Тягинское общество Херсонской области. В результате обстрела есть значительные разрушения.
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Там жили переселенцы
В результате обстрела уничтожены здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.
Последствия удара можно увидеть на фото. Разрушения действительно значительны. Россия не перестает обстреливать Херсонскую область. Там без обстрелов не проходит ни дня. К примеру, в течение 5 января противник совершил 112 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации, из них – 1 ракетный.
Россияне ударили по модульному городку / Фото Херсонской ОВА
Россияне ударили по агропредприятию в Ингульке
- Россияне продолжают нанести удары по прифронтовым городам. Под ударом врага 5 января оказалось село Ингулец Херсонской области. Россияне продолжают крыть Херсонскую область огнем. На этот раз оккупанты нанесли ракетный удар по аграрному предприятию в селе Ингулец.
- От полученных ранений погиб 35-летний мужчина. Кроме этого, также ранен.
- Травм получил 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.