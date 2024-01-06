Ворог атакував Тягинську громаду Херсонської області. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.

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Там жили переселенці

Внаслідок обстрілу знищено будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

Наслідки удару можна побачити на фото. Руйнування дійсно значні. Росія не припиняє обстрілювати Херсонську область. Там без обстрілів не минає жодного дня. До прикладу протягом 5 січня противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, з них – 1 ракетний.

Росіяни вдарили по модульному містечку / Фото Херсонської ОВА

Росіяни вдарили по агропідприємству в Інгульці