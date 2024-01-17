Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що вздовж узбережжя Дніпра небезпечно перебувати. Усе через ворожі обстріли, які не вщухають.
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"Удар був по приватних домівках. В одному з гаражів спалахнула пожежа. Згоріла автівка і гараж повністю. Одна людина, яка перебувала на вулиці, загинула", – розповів депутат Херсонської обласної ради.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, також у Дніпровському районі під удар росіян потрапила цивільна машина. Унаслідок цього загинув 65-річний водій.
Також унаслідок атак ворога поранення зазнали двоє жінок.
Яка ситуація з обстрілами
Протягом минулої доби, 16 січня, росіяни понад 70 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. 36 із них – атаки на Херсон. Загалом протягом вівторка загарбники випустили понад 350 снарядів.
"Це – мінімальна кількість, бо інколи кількість снарядів доходить до 800 за добу", – сказав Хлань.
Окупанти періодично обстрілюють критичну інфраструктуру у різних районах Херсона. Унаслідок цього виникають проблеми зокрема, з електрикою та теплопостачанням. ДСНС та комунальники протягом короткого періоду часу ліквідовують наслідки атак.
Ситуація по всіх районах вкрай небезпечна. Обстріли постійні, й ситуація з відключеннями постійно повторюється,
– наголосив депутат Херсонської обласної ради.
Атаки на Херсонську область
- У Херсоні є будівлі та об'єкти, по яких ворог влучав кілька разів. Однак рятувальники роблять усе, аби ліквідувати наслідки атак окупантів. Попри обстріли, у місті працює бізнес.
- Уранці 14 січня загарбники вдарили дроном-камікадзе по селу Станіслав на Херсонщині. Ворог атакував підрозділ пожежної охорони. Поранені 4 вогнеборців.
- Унаслідок ворожих обстрілів 6 січня на Херсонщині постраждало двоє дітей. Вони їхали разом з батьками у машині.