Журналістка 24 Каналу Євгенія Вірлич розповіла про ситуацію в Херсоні. За її словами, є будівлі й об'єкти, у які росіяни влучали по кілька разів.

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"Була така інформація, що в Херсоні майже немає або немає багатоповерхівок, де б не були пошкоджені вікна", – зазначила Вірлич.

Але рятувальники роблять усе можливе, щоб знешкодити наслідки ворожих атак. Передусім вони намагаються якомога швидше закрити вікна й дахи.

Крім того, дуже постраждали об'єкти культурної спадщини й культурні об'єкти загалом. Так, окупанти знищили найбільшу бібліотеку області, яку прицільно обстрілювали рік поспіль.

Попри все, у Херсоні триває життя

З першого погляду можна побачити, що Херсон – це прифронтове місто. Місто, яке постійно обстрілюють. Однак його мешканці не опускають руки, бізнес працює – і місто живе, попри все.

Завдяки тому, що люди все ж таки лишаються й життя триває, не так страшно, як могло бути,

– наголосила Вірлич.

Президент Володимир Зеленський заявив, що додаткові системи ППО від партнерів можуть убезпечити, зокрема, українців у Херсоні.

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