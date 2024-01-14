Журналистка 24 Канала Евгения Вирлыч рассказала о ситуации в Херсоне. По ее словам, есть здания и объекты, в которые россияне попадали по нескольку раз.

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"Была такая информация, что в Херсоне почти нет или нет многоэтажек, где бы не были повреждены окна", – отметила Вирлич.

Но спасатели делают все возможное, чтобы обезвредить последствия вражеских атак. Прежде всего, они стараются как можно быстрее закрыть окна и крыши.

Кроме того, очень пострадали объекты культурного наследия и культурные объекты в целом. Так, оккупанты уничтожили самую большую библиотеку области, которую прицельно обстреливали год подряд.

Несмотря на все, в Херсоне продолжается жизнь

С первого взгляда можно увидеть, что Херсон – это прифронтовой город. Город, который постоянно обстреливают. Однако его жители не опускают руки, бизнес работает – и город живет, несмотря ни на что.

Благодаря тому, что люди все же остаются и жизнь продолжается, не так страшно, как могло быть,

– подчеркнула Вирлич.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дополнительные системы ПВО от партнеров могут обезопасить, в частности, украинцев в Херсоне.

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