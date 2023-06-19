Враг хочет вернуть утраченное, поэтому усилил обстрелы, - ОК "Юг" о ситуации на Херсонщине

В Херсонской области враг усилил обстрелы. В ОК "Юг" объясняют, что так россияне пытаются вернуть свои позиции.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Она также подчеркнула, что россияне усилили давление на мирное население Херсона, сообщает 24 Канал.

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Какая ситуация в Херсонской области

В ОК "Юг" рассказали, что враг не прекращает постоянные обстрелы Херсонской области. Более того, россияне продолжают цинично атаковать районы, в которых происходит устранение последствий катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Кроме того, обстреливают и места, где люди нуждаются в эвакуации из-за подтопления.

Гуменюк подчеркнула, что в Херсонской области враг атаку тактической авиацией с использованием управляемых авиабомб так, чтобы восстановление региона было невозможным. Кроме того, обстреливают постоянно мирное население и в Очаковском направлении, напоминая о своем присутствии на Кинбурнской косе.

Россияне начали возвращаться на ранее заброшенные территории, которые были затоплены после подрыва Каховской ГЭС.

Они чисто математически сокращают дистанцию, то есть возвращаются на освободившиеся от воды территории. Оттуда они пытаются вести обстрелы. Но приближаясь, россияне становятся более близкими и для нас мишенями. Поэтому наша работа становится более результативной, но и они усиливают обстрелы правого берега для того, чтобы держать давление и психологическое напряжение на население, страдающее еще от наводнения,

– объяснила Гуменюк.

ВСУ нанесли немалые потери оккупантам

За прошедшие сутки ВСУ нанесли немалые потери российские армии. В ОК "Юг" сообщили, что за сутки на левобережье Херсонщины ликвидировали:

более 100 оккупантов;

27 единиц автобронетанковой техники;

2 крупнокалиберные пушки;

базу с 20 лодками.

Гуменюк подчеркнула, что таких результатов удалось достичь в результате успешной контрбатарейной работы украинских защитников и защитниц. Поэтому враг начинает подтягивать резервы из временно оккупированного Крыма и подкрепляет личный состав на Херсонщине.