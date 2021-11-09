Обстрелы инфраструктуры на Донбассе квалифицировали как террористические акты

9 ноября 2021 , 18:00
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Источник:

ООС

Пророссийские боевики в последнее время активизировались и открывают огонь в сторону гражданской инфраструктуры на Донбассе. СБУ расследует обстрелы как террористические акты.

В Луганской области Служба безопасности Украины начала досудебное расследование из-за обстрелов в Северодонецком районе 7 ноября.

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Что известно об обстрелах

  • Российские наемники в районе села Новозвановка открыли огонь из артиллерии. Они убили одного военнослужащего и ранили еще двоих.
  • Кроме того, в селе Нижнее-1 серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Боевики повредили здание и технику Попаснянского водоканала. Уничтожили оборудование химико-бактериологической лаборатории.
  • Обстрел перебил газопровод высокого давления. Вспыхнул масштабный пожар и более 1 100 абонентов в разных населенных пунктах остались без газоснабжения.

Последствия обстрелов / Фото СБУ

СБУ открыла уголовные производства как террористический акт, который повлек тяжкие последствия. Правоохранители документируют обстоятельства преступления. Уже собрали доказательства военной агрессии против Украины. В частности, обнаружили запрещенное минскими соглашениями оружие. 

Поврежденная инфраструктура / Фото СБУ

Автор: Ольга Музика