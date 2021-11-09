На Луганщині Служба безпеки України розпочала досудове розслідування через обстріли у Сєвєродонецькому районі 7 листопада.

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Що відомо про обстріли

Російські найманці у районі села Новозванівка відкрили вогонь з артилерії. Вони вбили одного військовослужбовця та поранили ще двох.

Крім того, у селі Нижнє-1 серйозно постраждала цивільна інфраструктура. Бойовики пошкодили будівлю та техніку Попаснянського водоканалу. Знищили обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії.

Обстріл перебив газопровід високого тиску. Спалахнула масштабна пожежа, й понад 1100 абонентів у різних населених пунктах залишилися без газопостачання.



Наслідки обстрілів / Фото СБУ

СБУ відкрила кримінальні провадження як терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Правоохоронці документують обставини злочину. Вже зібрали докази військової агресії проти України. Зокрема, виявили заборонену мінськими угодами зброю.



Пошкоджена інфраструктура / Фото СБУ