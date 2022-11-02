Дорогих ракет у России осталось мало, – Игнат объяснил, почему оккупанты бьют из С-300

Российская Федерация активно обстреливает Украину ракетами и оружием разных типов. В частности, оккупанты также бьют по нашей территории из комплексов С-300, которые предназначены для борьбы с самолетами в воздухе.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что сбивать ракету С-300 не просто, потому что она летит по баллистической траектории.

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Как россияне используют С-300

Игнат отметил, что вообще предназначение комплекса С-300 – это поражение воздушных целей на дальности 75 километров. А россияне особо не переделывали эти ракеты.

Этот комплекс может удачно работать и по наземным целям. Но чтобы поражать наземные цели с относительной точностью, хоть с какой-то точностью – нужна где-то примерно дистанция в 40 километров, то его можно запрограммировать на какую-то воздушную цель.

– заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

По его словам, оккупанты запускают их навесом, то есть они по той же баллистической траектории летят подковой вниз, и это свидетельствует о том, что фактически эта ракета становится тоже баллистической, хотя она и зенитная. Россияне сделали лишь незначительную модернизацию.

Почему оккупанты используют С-300

Игнат объяснил, что российские военные используют комплексы С-300 там, где могут, то есть в прифронтовых городах, нанося удары по областям на Востоке страны – от Харькова и до Николаевщины.

Почему их используют? Конечно, для того, чтобы где-то не тратить именно высокоточные дорогие ракеты или те же "Искандеры", которых у них осталось совсем мало,

– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он отметил, что С-300 у россиян в избытке, потому что производителем этих ракет является их концерн "Алмаз-Антей". Они изготовлены еще с 70 – 80-х годов, поэтому происходит как бы утилизация. Хотя С-300 не наносит значительных разрушений, но имеет много элементов поражения для того, чтобы уничтожать авиационную технику – при контакте с землей разрывается и рассеивается на очень большое расстояние, в результате чего страдает мирное население.

Игнат объяснил, почему оккупанты бьют из С-300 и тяжело ли их сбить: смотрите видео

Трудно ли сбить ракету С-300

Игнат заявил, что ее не просто сбивать, потому что эта ракета летит по баллистической траектории. Поэтому нам нужно зенитной ракетой С-300, которую мы имеем на вооружении, сбить ту же ракету С-300, которая летит навстречу.

Теоретически это возможно, но с практической точки зрения это нереально,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

В то же время, он отметил, что у наших истребителей есть американское вооружение, в частности, противорадиолокационные ракеты HARM, которыми довольно успешно ежедневно уничтожают С-300. Если же у нас появятся еще и другие лучшие подарки от наших партнеров, то российскому ПВО вообще не поздоровится, в частности, и этим средствам, которыми оккупанты бьют по земле.

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