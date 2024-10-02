Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден сказал 24 Каналу, что ответ израильских властей будет достаточно мощным. Также в Израиле заявили, что имеют возможности нанести удар по каждому месту на Ближнем Востоке.

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Удар будет ощутимым

Враг Израиля сегодня готов к его ответу. В то же время ЦАХАЛ нужно найти слабую сторону противника и нанести удар, когда его не будут ожидать.

Это могут быть нефтяные заводы, в частности, на побережье Каспийского моря. Иран очень большая страна, и поэтому полностью защитить всю свою инфраструктуру она не сможет. Израильские военные найдут подходящую цель, чтобы удар по Ирану был ощутимым,

– подчеркнул политолог.

Когда Иран нанес удар по Израилю предыдущий раз, в апреле 2024 года, США отметили, если Израиль жестко ответит, то они его не поддержат.

Сегодня мы этого пока не слышим. Это может свидетельствовать о положительном развитии событий. Даже если Соединенные Штаты не помогут в военном плане, то по крайней мере не будут нам мешать,

– заметил Арие Зайден.

Возможно другие члены коалиции, которая формируется каждый раз, когда Иран атакует Израиль, будут сговорчивее. Они не станут этого анонсировать, и это хорошо. Когда вы не слышите от кого-то, что он вам помогает, это значит, что он вам точно поможет.

Ситуация на Ближнем Востоке