Видно, кто только называется властью, – Зеленский пообещал выводы по восстановлению после атак
- Владимир Зеленский поблагодарил ремонтные и аварийные бригады, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины и коммунальным службам за эффективную работу.
- Президент отметил, что будут сделаны выводы относительно тех, кто "только называется властью" и "делает недостаточно для людей".
Владимир Зеленский, комментируя восстановление после российских обстрелов в регионах Украины, отметил, что видно, кто только работает эффективно, а кто только называется властью. Глава государства пообещал соответствующие выводы.
Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения от 12 февраля.
Что сказал Зеленский о "выводах" по восстановлению после атак?
Владимир Зеленский поблагодарил ремонтные и аварийные бригады, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам – тем, которые работают эффективно.
Также президент выразил благодарность местным руководителям общин и областей, которые действительно со своими людьми и своими общинами.
Каждое утро – селектор по ситуации в наших регионах, и всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно, будут выводы,
– заявил глава государства.
Как изменилась тактика обстрелов энергетики врагом?
В ДТЭК рассказали, что российская армия изменила тактику атак на энергетику Украины, увеличив количество дронов. По данным компании, энергетика остается пока основной целью, в частности – конкретные теплоэлектростанции.
Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине, а также в Кривом Роге. Президент Украины заявил, что также есть проблемы с реагированием местных властей на долговременные отключения.
Стоит отметить, что на Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложной ситуации в энергетике после российских атак. Местные власти обратятся в Кабмин о включении региона в государственный проект СветлоДом для получения финансовой поддержки.