Видно, кто только называется властью, – Зеленский пообещал выводы по восстановлению после атак

Владимир Зеленский, комментируя восстановление после российских обстрелов в регионах Украины, отметил, что видно, кто только работает эффективно, а кто только называется властью. Глава государства пообещал соответствующие выводы.

Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения от 12 февраля.

Что сказал Зеленский о "выводах" по восстановлению после атак?

Владимир Зеленский поблагодарил ремонтные и аварийные бригады, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам – тем, которые работают эффективно.

Также президент выразил благодарность местным руководителям общин и областей, которые действительно со своими людьми и своими общинами.

Каждое утро – селектор по ситуации в наших регионах, и всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно, будут выводы,

– заявил глава государства.

