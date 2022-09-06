За день враг совершил 24 удара авиацией и трижды – ракетами: главное о боях на Юге

Оккупанты на Юге продолжают атаковать с помощью артиллерии, РСЗО и ракет. Под вражеским огнем оказались Херсонская, Днепропетровская и Николаевская области.

В течение суток оккупанты нанесли 24 авиационных и 3 ракетных удара по Югу. Также захватчики атаковали Криворожский район Днепропетровской области, из-за чего есть жертвы и пострадавшие.

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Какая ситуация на фронте

Основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании уже занятых рубежей. Однако захватчики не оставляют надежд на захват новых территорий, поэтому они пытались вести штурмовые действия по направлениям Шмидтового и Терновых Под, используя спецназовцев. Однако попытка наступления провалилась.

Оккупанты нанесли авиаудары в районах Малой Сейдеминухи, Правдино и Белогорки. Суммарно за сутки захватчики нанесли 24 авиаудара и трижды били ракетами.

Обстрелы Криворожского района

После обеда 5 сентября оккупанты из "Ураганов" открыли огонь по Криворожскому району Днепропетровской области. В Апостолово в результате атаки погибла женщина. Еще не менее 3 мирных жителя ранены. Все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, в городе покорежен газопровод, на котором из-за обстрелов возник пожар. Огонь удалось обуздать.

В Зеленодольске снаряды повредили производственные строения одного из компаний. К счастью, пострадавших нет.

Удары ВСУ и потери врага

Силы ПВО на Юге успешно уничтожили вражескую крылатую ракету "Искандер" в небе над Николаевщиной. Также в ОК "Юг" сообщили о 18 успешных авиационных ударах ВСУ по позициям врага. Пострадали логистика и командно-опорные пункты россиян.

В районе Высокополья оккупанты пытались проводить воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10", однако наши воины успешно его "приземлили" выстрелом из зенитно-ракетного комплекса.

В Николаевской области в районе Новогригоровки ВСУ успешно уничтожили вражеский вертолет Ка-52, а в районе Андреевки в Херсонской области силы ПВО сбили 3 ракеты Х-59.

Ракетно-артиллерийские подразделения украинских войск выполнили 370 огневых задач. Под огонь попали вражеские подразделения ПВО, районы сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонные переправы оккупантов вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

Ну и к самому приятному – потери врага за сутки на Юге. По состоянию на 6 сентября у оккупантов стало меньше живой силы и техники, ведь ВСУ уничтожили: