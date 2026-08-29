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24 Канал Новости Украины Россия третий день подряд проводит атаки по Киеву: какие последствия террора
29 августа, 12:59
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Обновлено - 13:51, 29 августа

Россия третий день непрерывно атакует Киев, погиб 2-летний ребенок: детали террора

София Рожик

Россия третий день подряд проводит атаки на Киев. С утра 29 августа в городе фиксируются повреждения, есть жертва и пострадавшие.

24 Канал собрал все, что известно о последствиях атаки на Киев.

Каковы последствия обстрела столицы

 

 

13:47, 29 августа

В результате вражеской атаки 29.08.2026 пострадали 8 человек.

Одна пострадавшая госпитализирована, ее состояние – средней степени тяжести. Что касается остальных 7 человек, то им медицинская помощь оказана амбулаторно или на месте.

К сожалению, скончалась 2-летняя девочка, получившая ранения на Оболони в результате падения вражеского БПЛА.

13:21, 29 августа

Скончалась двухлетняя девочка, получившая ранение на Оболони в результате падения вражеского БПЛА.

С сегодняшнего утра в столице пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую – 18-летнюю девушку – госпитализировали.

12:15, 29 августа

В Подольском районе также зафиксировано попадание БПЛА в нежилую застройку.

В Оболонском районе БПЛА упал на открытой территории. Повреждено помещение кафе, расположенное рядом. Медики оказывают помощь раненому ребенку.

11:41, 29 августа

В Киеве тревога продолжается уже более 4 часов.

Перед этим была пауза всего на 21 минуту – с 07:08 до 07:29.

11:22, 29 августа

В Подольском районе повреждено складское помещение.

11:03, 29 августа

В Подольском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки.

Экстренные службы направляются на место.

09:58, 29 августа

В Голосеевском районе в результате падения БПЛА
возник пожар на крыше двухэтажного складского здания.

Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте.

В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, что произошло в результате падения обломков БПЛА.

Пострадавших нет.

09:29, 29 августа

В Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения. Соответствующие службы выезжают на место.

07:43, 29 августа

По состоянию на 07:30 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки в Святошинском районе.

07:29, 29 августа

06:59, 29 августа

В Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется.

Службы работают на месте происшествия.

06:48, 29 августа