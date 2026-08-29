Россия третий день непрерывно атакует Киев, погиб 2-летний ребенок: детали террора
Россия третий день подряд проводит атаки на Киев. С утра 29 августа в городе фиксируются повреждения, есть жертва и пострадавшие.
24 Канал собрал все, что известно о последствиях атаки на Киев.
Каковы последствия обстрела столицы
В результате вражеской атаки 29.08.2026 пострадали 8 человек. Одна пострадавшая госпитализирована, ее состояние – средней степени тяжести. Что касается остальных 7 человек, то им медицинская помощь оказана амбулаторно или на месте. К сожалению, скончалась 2-летняя девочка, получившая ранения на Оболони в результате падения вражеского БПЛА. Скончалась двухлетняя девочка, получившая ранение на Оболони в результате падения вражеского БПЛА. С сегодняшнего утра в столице пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую – 18-летнюю девушку – госпитализировали. В Подольском районе также зафиксировано попадание БПЛА в нежилую застройку. В Оболонском районе БПЛА упал на открытой территории. Повреждено помещение кафе, расположенное рядом. Медики оказывают помощь раненому ребенку. В Подольском районе повреждено складское помещение. В Подольском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место. В Голосеевском районе в результате падения БПЛА Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте. В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, что произошло в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. В Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения. Соответствующие службы выезжают на место. По состоянию на 07:30 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки в Святошинском районе. В Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется.
возник пожар на крыше двухэтажного складского здания.
Службы работают на месте происшествия.
В результате вражеской атаки 29.08.2026 пострадали 8 человек.
Одна пострадавшая госпитализирована, ее состояние – средней степени тяжести. Что касается остальных 7 человек, то им медицинская помощь оказана амбулаторно или на месте.
К сожалению, скончалась 2-летняя девочка, получившая ранения на Оболони в результате падения вражеского БПЛА.
Скончалась двухлетняя девочка, получившая ранение на Оболони в результате падения вражеского БПЛА.
С сегодняшнего утра в столице пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую – 18-летнюю девушку – госпитализировали.
В Подольском районе также зафиксировано попадание БПЛА в нежилую застройку.
В Оболонском районе БПЛА упал на открытой территории. Повреждено помещение кафе, расположенное рядом. Медики оказывают помощь раненому ребенку.
В Подольском районе повреждено складское помещение.
В Подольском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на место.
В Голосеевском районе в результате падения БПЛА
Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте.
В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, что произошло в результате падения обломков БПЛА.
Пострадавших нет.
В Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения. Соответствующие службы выезжают на место.
По состоянию на 07:30 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки в Святошинском районе.
В Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется.