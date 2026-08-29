"Киев разгромят", наступление из Беларуси: почему мы сами помогаем России сеять страх

В последнее время все чаще слышишь, что у украинцев опускаются руки. Постоянные воздушные тревоги, баллистические ракеты, реактивные дроны, удары по Киеву создают ощущение, будто ситуация становится катастрофической и дальше будет только хуже.

Но я бы предложил немного критичнее взглянуть на то, почему у нас складывается именно такое восприятие реальности. Ведь часть этой работы за Россию, к сожалению, выполняем мы сами. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Мы подбрасываем дрова в российский ИПСО

У меня есть претензия к нам, медийщикам, к украинским СМИ.

В последнее время очень активно начали обсуждать белорусское направление: возможную угрозу со стороны Беларуси, новое наступление на Киев, строительство железной дороги, наращивание сил одной десантно-штурмовой бригады, проверку боеспособности артиллерийской бригады.

Такие вещи нельзя игнорировать. Любые потенциальные сценарии должны отслеживаться разведкой и Силами обороны.

Но вопрос в другом – какое место мы отводим этой угрозе в информационном пространстве.

Ведь параллельно с этим появляется информация об огромной группировке российских войск в направлении Славянска и Краматорска. И по масштабу это просто несопоставимые вещи.

Когда мы выдвигаем на первый план именно белорусскую угрозу, у людей закономерно возникает страх: "Боже, сейчас россияне снова пойдут из Беларуси на Киев".

Но зачем рядовому украинцу уже сегодня переживать ситуацию, которую еще не произошло?

Именно этого и хочет Россия.

Каждое такое упоминание в эфире, каждое нагнетание, каждый очередной сценарий катастрофы может фактически стать еще одним поленцем, которое мы сами подбрасываем в топку российской информационно-психологической операции.

Почему после ударов по Киеву кажется, что все стало намного хуже

Я, как и многие другие украинцы, живу в Киеве. Точно так же слышу ракетные запуски, вижу ракетные угрозы и переживаю то, что сейчас происходит со столицей.

Но нужно понимать еще одну особенность Киева.

Именно здесь сосредоточены центральные редакции украинских СМИ, телеканалы, лидеры общественного мнения, политики, блогеры, большое количество публичных и влиятельных людей.

Поэтому каждая атака на Киев вызывает огромный информационный резонанс.

Удар по столице тиражируется в информационном пространстве в десятки тысяч раз больше, чем сообщение об очередном ударе по Херсону или Харькову.

И это естественно. Я не вижу здесь кого-то конкретного, кого нужно обвинять.

Но результатом становится общий информационный фон катастрофы.

При этом Харьков уже не первый год живет в гораздо худших условиях. Запорожье переживает чрезвычайно тяжелые атаки. То же самое касается других прифронтовых территорий.

Поэтому нам важно не путать две вещи: реальное нарастание опасности и масштаб нашей информационной реакции на эту опасность.

"Киев развалят" – именно так рождается ощущение безысходности

Сегодня мы можем говорить о возможностях России производить баллистические ракеты и о том, сколько их потенциально может полететь по украинским городам. Это реальная угроза.

Но в то же время прифронтовые города ежедневно подвергаются колоссальному количеству ударов УАБами.

И когда человек постоянно видит сообщения о баллистических ракетах, реактивных дронах, новых российских возможностях, возможном наступлении из Беларуси и очередных сценариях ударов по столице, постепенно возникает ощущение темного туннеля без выхода.

Отсюда рождаются фразы: "Киев развалят", "мы не выстоим", "дальше будет только хуже".

Но посмотрите на Харьков.

Его не развалили.

Не развалили Сумы.

Не развалили Запорожье.

Да, это раненные города. Они изрешечены войной, подверглись огромным разрушениям и продолжают жить под постоянной угрозой.

Но они стоят.

Поэтому не нужно самим придумывать катастрофические сценарии, которых еще не произошло.

Главная задача тыла – не паниковать

Это не означает, что нужно успокаивать себя или преуменьшать угрозы.

Наоборот.

Нужно реагировать на воздушные тревоги. Нужно знать, где находится ближайшее укрытие. Нужно понимать свои маршруты эвакуации. Нужно осознавать, что Россия продолжает развивать средства нападения, и в течение определенного времени средства защиты будут неизбежно отставать от них.

Но есть принципиальная разница между осознанием опасности и самодеморализацией.

За годы войны Силы обороны уже много раз продемонстрировали, что способны выполнять свои задачи.

А наша задача в тылу – не падать духом.

И не рассыпаться нужно не только физически или экономически.

Не сдаваться нужно в информационном плане.

Не проживать заранее каждый самый худший сценарий. Не превращать каждую потенциальную угрозу в неминуемую катастрофу. Не помогать России создавать ощущение, что выхода нет.

Ведь страх украинцев – это тоже оружие, которое Россия пытается использовать.

И нам точно не нужно самим помогать ей заряжать это оружие.