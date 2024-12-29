Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника для издания "Вечерний Киев".

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Сколько киевлян погибло от воздушных нападений России с 2022 года

Поворозник отметил, что, к сожалению, многие киевляне начали легкомысленно относиться к своей безопасности. По словам чиновника, люди не всегда спускаются в укрытие, не всегда прячутся от опасности, и это приводит к страшным последствиям.

Первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что последние трагедии, в частности гибель детей, показывают, что пренебрегать правилами безопасности нельзя.

С начала полномасштабного вторжения в Киеве почти 1 500 раз звучала воздушная тревога. А дальше значительно страшнее цифры – Российская Федерация унесла жизни более 1 300 мирных киевлян, погибших в результате воздушных атак на столицу,

– сказал Поворозник.

Он пояснил, что среди всего количества погибших киевлян – 11 детей. Ранения получили более чем 1 750 жителей столицы, в частности 106 детей.

Чиновник отметил, что эти цифры – не просто статистика, а человеческие жизни, и каждая из этих потерь должна быть предупреждена. Поэтому он отметил, что важно не пренебрегать сигналами тревоги и делать все возможное, чтобы защитить себя и своих близких.

Какова ситуация с укрытиями в Киеве

Николай Поворозник также рассказал, что работа по обустройству укрытий в Киеве продолжалась в течение года.

"Но в этом году мы сделали акцент на образовательных учреждениях. Главная цель – создать безопасные условия для обучения детей", – сказал он.

Чиновник отметил, что также продолжились работы по обустройству укрытий в жилых домах. Однако, по его словам, возникает вопрос, все ли жители готовы пользоваться этими укрытиями.

В то же время первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что люди активно ищут убежище в метро во время тревог, а это свидетельствует об осознании важности безопасности.

К слову, в КГВА сообщали, что в результате российской атаки Киева 20 декабря погиб 1 человек. Еще 13 человек получили ранения.