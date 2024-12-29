Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника для видання "Вечірній Київ".

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Скільки киян загинуло від повітряних нападів Росії з 2022 року

Поворозник наголосив, що, на жаль, багато киян почали легковажно ставитися до своєї безпеки. За словами посадовця, люди не завжди спускаються в укриття, не завжди ховаються від небезпеки, і це призводить до страшних наслідків.

Перший заступник голови КМДА підкреслив, що останні трагедії, зокрема загибель дітей, показують, що нехтувати правилами безпеки не можна.

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві майже 1 500 разів звучала повітряна тривога. А далі значно страшніші цифри – Російська Федерація забрала життя понад 1 300 мирних киян, які загинули внаслідок повітряних атак на столицю,

– сказав Поворозник.

Він пояснив, що серед всієї кількості загиблих киян – 11 дітей. Поранень зазнали більше ніж 1 750 жителів столиці, зокрема 106 дітей.

Посадовець зазначив, що ці цифри – не просто статистика, а людські життя, і кожна з цих втрат мала б бути попереджена. Тому він наголосив, що важливо не нехтувати сигналами тривоги та робити все можливе, щоб захистити себе та своїх близьких.

Яка ситуація з укриттями у Києві

Микола Поворозник також розповів, що робота з облаштуванням укриттів у Києві тривала протягом року.

"Але цього року ми зробили акцент на освітніх закладах. Головна мета – створити безпечні умови для навчання дітей", – сказав він.

Посадовець наголосив, що також продовжилися роботи з облаштування укриттів у житлових будинках. Однак, за його словами, виникає питання, чи всі жителі готові користуватися цими укриттями.

Водночас перший заступник голови КМДА підкреслив, що люди активно шукають прихисток у метро під час тривог, а це свідчить про усвідомлення важливості безпеки.

До слова, у КМВА повідомляли, що внаслідок російської атаки Києва 20 грудня загинула 1 людина. Ще 13 людей зазнали поранень.