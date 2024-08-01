В частности, одной из самых массированных недавних ракетных атак на Киев была 8 июля. Тогда погибло более 30 человек. Среди средств воздушного поражения, которые запускал противник, была и стратегическая крылатая ракета Х-101 класса "воздух - земля". Такой враг ударил по детской больнице "Охматдет".

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Опасная находка

Части вражеской ракеты сегодня изъяли сотрудники ГСЧС прямо из одного из столичных прудов.

Их транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

В Киеве обнаружили обломки Х-101 / Фото ГСЧС

В ГСЧС предупредили граждан, что после российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки.

Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер "101" и дождитесь приезда специалистов. Берегите себя!,

– говорится в сообщении службы.

Напомним, что в ночь на 31 июля Украина пережила одну из самых массированных атак дронами. Только над Киевом было сбито более 30 беспилотников.