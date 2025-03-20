Сверхсложные повреждения: более 30 КАБов попали по центру Купянска ночью

Российская авиация в течение ночи 20 марта наносила удары по Купянску Харьковской области. Более 30 управляемых авиационных бомб попали в центр города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова. В результате вражеской атаки погиб 1 человек, еще 3 местных жителя ранены.

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Что известно о последствиях

В Купянске еще с вечера 19 марта фиксируют ухудшение ситуации с безопасностью. Россия не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты, терроризировать мирных людей.

Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Ситуация в Купянске остается напряженной,

– написал Синегубов.

Ночные обстрелы также прокомментировал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона. Он уточнил количество сброшенных россиянами КАБів – 31, а также сообщил о "сверхсложных" повреждениях критической и гражданской инфраструктуры

В частности, по данным ГСЧС, пострадал частный сектор города. Возникло 5 пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Напомним, за минувшие сутки на Купянском направлении фронта произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку населенных пунктов Загрызово и Петропавловка, а также возле Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении.