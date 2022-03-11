Обстрелы на Луганщине не утихают: есть раненые и перебит газопровод
11 марта 2022 , 07:57Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
По состоянию на утро 11 марта в Луганской области не утихают обстрелы. Российские оккупанты терроризируют 5 городов.
В Северодонецке обнаружили 2 раненых людей – мужчину и женщину. В двух городах россияне перебили газопровод.
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Что известно о ситуации
- В городе Рубежное горел дом для престарелых и частный дом по улице Владимирская. Также враги перебили газопровод.
- В Северодонецке обнаружили 1 раненого в районе улицы Курчатова. По улицам Вилесова, Гвардейская и Курчатова горят квартиры. В районе улицы Гагарина горит автомобиль, а на ш. Строителей – автостоянка. В соседнем поселке Сиротино горят гаражи, на улице Гоголя – 1 раненая.
- В городе Кременная на улице Автопарковая горел одноэтажный частный дом.
- В Лисичанске горят 2 квартиры по кварталу Молодежный и на улице Октябрьской. В городе тоже перебили газопровод.
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