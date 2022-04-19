Обстрелы Львова, опросник ЕС, уничтожение оккупантов: видеодайджест 54-го дня войны
19 апреля 2022 , 05:00Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Героические ВСУ и свободный украинский народ 54 дня противостоят российским оккупантам. Генштаб ВСУ подытожил главные события очередных суток борьбы за нашу свободу.
Украина продолжает защищать свою свободу и независимость. Россияне начали масштабное наступление на Востоке и продолжают ракетные обстрелы мирных городов, но героические ВСУ и непокоренный украинский народ ломают все их планы и наносят врагу новые потери.
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Итоги 54-го дня войны
Генштаб ВСУ собрал главные события 54-го дня войны. Обстрел Львова, контратака защитников Мариуполя, передача заполненной анкеты ЕС: этот день был насыщенным событиями.
Видеодайджест 54-го дня войны:
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