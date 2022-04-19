Україна продовжує захищати свою свободу та незалежність. Росіяни почали масштабний наступ на Сході та продовжують ракетний обстріл мирних міст, але героїчні ЗСУ та нескорений український народ ламають усі їхні плани та завдають ворогу нових втрат.

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Підсумки 54-го дня війни

Генштаб ЗСУ зібрав головні події 54-го дня війни. Обстріл Львова, контратака захисників Маріуполя, передача заповненої анкети ЄС: цей день був насиченим на події.

Відеодайджест 54-го дня війни:

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