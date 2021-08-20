Накануне ЦИК направила запросы в ОГА-ВГА в Донецкой и Луганской областях. Опираясь на их данные, ЦИК приняла это такое решение.

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Провокаций было бы трудно избежать

Несмотря на режим прекращения огня, боевики регулярно обстреливают украинские позиции. Страдают и населенные пункты, которые расположены на линии разграничения.

Также специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностями, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15 – 20 километров от линии соприкосновения.

Из-за этого пришлось принять решение о невозможности проведения выборов на Донбассе в этом году. Они должны были бы состояться на территории 10 сельских и поселковых общин.

ЦИК обратилась в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия направила обращение в Комитет по вопросам организации государственной власти с просьбой урегулировать решение вопросов о проведении или непроведении выборов и определить соответствующие критерии для этого.

Выборы предусмотрены "формулой Штайнмайера"

"Формулу Штайнмайера" подписали еще в 2019 году. Она предусматривает 3 основных этапа для прекращения войны на Донбассе:

проведение местных выборов на временно оккупированных территориях согласно украинскому законодательству под наблюдением наблюдателей ОБСЕ;

предоставление территориям Донецкой и Луганской областей временного особого статуса;

после выборов и доклада ОБСЕ предоставление временно оккупированным территориям Донбасса постоянного особого статуса.

Проведение выборов невозможно из-за пребывания боевиков, которые до сих пор обстреливают позиции и наращивают военные силы при поддержке России. Также "формула" вызвала недовольство в обществе, в частности из-за последнего пункта.

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