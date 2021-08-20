Напередодні ЦВК надіслала запити в ОДА-ВЦА в Донецькій та Луганській областях. Опираючись на їхні дані, ЦВК ухвалило це таке рішення.

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Провокацій було б важко уникнути

Попри режим припинення вогню, бойовики регулярно обстрілюють українські позиції. Страждають і населені пункти, які розташовані на лінії розмежування.

Також спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15 – 20 кілометрів від лінії зіткнення.

Через це довелося ухвалити рішення про неможливість проведення виборів на Донбасі цього року. Вони б мали відбутися на території 10 сільських і селищних громад.

ЦВК звернулася до Верховної Ради

Центральна виборча комісія надіслала звернення до Комітету з питань організації державної влади з проханням врегулювати розв'язання питаннь про проведення чи непроведення виборів та визначити відповідні критерії для цього.

Вибори передбачені "формулою Штайнмаєра"

"Формулу Штайнмаєра" підписали ще у 2019 році. Вона передбачає 3 основні етапи для припинення війни на Донбасі:

проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях згідно з українським законодавством під наглядом спостерегічів ОБСЄ;

надання територіям Донецької та Луганської областей тимчасового особливого статусу;

після виборів та доповіді ОБСЄ надання тимчасово окупованим територіям Донбасу постійного особливого статусу.

Проведення виборів є неможливим через перебування бойовиків, які й досі обстрілюють позиції та нарощують військові сили за підтримки Росії. Також "формула" викликала невдоволення у суспільстві, зокрема через останній пункт.

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