Ракеты запустили из истребителей
Сначала сообщалось, что по Одесской области россияне запустили 4 ракеты, однако впоследствии выяснилось, что их было 7. Били оккупанты ракетами класса "воздух – земля" Х-31.
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Смертоносные снаряды запускали из истребителей Су-30. Одна ракета попала в частный дом в одном из прибрежных селений. Ударная волна повредила соседние дома, деревья и автомобили. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, они разбирают завалы.
Другая ракета попала в объект портовой инфраструктуры, а остальные снаряды были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона.
Пожар на месте происшествия не возникал. Также известно, что обошлось без жертв.
российская ракета попала в жилой дом в Одесской области / Фото ОК "Юг"
На месте происшествия работают спасатели / Фото ОК "Юг"
Взрывная волна зацепила соседние дома / Фото ОК "Юг"
Заметим, что воздушную тревогу в области объявили в 10:53. Приблизительно через 13 минут раздались взрывы.
Обстрелы Харькова и Николаева
11 июля во вражеский огонь попал и Харьков. Оккупанты обстреляли школу, шиномонтаж, жилой дом и т.д. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 31 человек пострадал. Все пострадавшие находятся в больнице, у большинства из них обнаружены взрывные травмы.
Заметим, что среди пострадавших есть 2 детей 4 и 16 лет. Известно, что девочка-подросток находится в состоянии средней тяжести.
Стреляли 11 июля и по Николаеву . Враг запустил по городу 6 ракет. По предварительным данным, пострадал 1 человек.
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