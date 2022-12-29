В Одесской области обломки ракеты попали в дом

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесщине. Вражеские ракеты попали в село Степное, что в 40 километрах от областного центра.

Детали сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Он отметил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

Село Степное в Одесской области: карта

Впоследствии глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что подразделения противовоздушной обороны сбили над Одесщиной 21 ракету.

Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью, пострадавших нет,

– сообщил Марченко.

В то же время он сказал, что, к сожалению, в результате попаданий повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы трудятся на местах.

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