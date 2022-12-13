Об этом 24 каналу рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в первый день после обстрелов был определенный ажиотаж, когда люди начали скупать продукты и горючее.
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Сейчас сообщений о проблемах с поставкой продуктов или горючего нет. Если что-то будет появляться – оперативный штаб будет реагировать.
Определенный ажиотаж был. Может быть, в первый день, когда люди искусственно пытались создать себе проблемы. Сейчас таких данных не поступало. Если будут появляться – будем реагировать,
– отметил Братчук.
Он подчеркнул, что в Одесской ОВА еще с 24 февраля круглосуточно работает оперативный штаб. Они пытаются работать на опережение всех возможных проблем.
Братчук рассказал, какая ситуация в Одесской области после обстрелов 10 декабря: смотрите видео
"Света в Одессе не будет 2 – 3 месяца" – кто-то захотел "хайпануть"
Братчук отреагировал на ложную информацию, которую распространяли СМИ, что в Одессе и регионе может не быть света 2 – 3 месяца после атаки 10 декабря. Он отмечает – это не так. Кто-то просто захотел "хайпануть".
2 – 3 месяца – речь шла о полном восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, в которые попали оккупанты. Так было и написано. Никто не говорил, что будет эвакуация или что света в регионе не будет 2-3 месяца,
– подчеркнул Братчук.
Обстрелы Одессы: коротко
- В ночь на 10 декабря российские захватчики запустили иранские дроны-камикадзе Shahed-136 по Одесской области. Оккупанты попали в несколько объектов энергетической инфраструктуры.
- Потом в Департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА заявили, что из-за этой атаки Одесса и почти весь Одесский район остались без света. Там написали, что на восстановление этих объектов может уйти до 2-3 месяцев.
- СМИ и телеграм-каналы перекрутили эту информацию и подали ее, что якобы не будет света 2 – 3 месяца. Но это не так. Речь шла о возобновлении энергообъектов, а не об отсутствии света.