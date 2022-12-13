Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, в перший день після обстрілів був певний ажіотаж, коли люди почали скуповувати продукти та пальне.

До теми Відновлення електропостачання на Одещині не афішуватимуть: в ОВА пояснили причини

Зараз повідомлень про проблеми з постачанням продуктів чи пального немає. Якщо щось таке буде з'являтися – оперативний штаб реагуватиме.

Певний ажіотаж був. Можливо, в перший день, коли люди штучно намагалися створити собі проблеми. Зараз таких даних не надходило. Якщо будуть з'являтися – будемо реагувати,

– зазначив Братчук.

Він підкреслив, що в Одеській ОВА ще з 24 лютого цілодобово працює оперативний штаб. Вони намагаються працювати на випередження усіх можливих проблем.

Братчук розповів, яка ситуація на Одещині після обстрілів 10 грудня: дивіться відео

"Світла в Одесі не буде 2 – 3 місяці" – хтось захотів "хайпанути"

Братчук відреагував на неправдиву інформацію, яку поширювали ЗМІ, що в Одесі та регіоні може не бути світла аж 2 – 3 місяці після атаки 10 грудня. Він наголошує – це не так. Хтось просто захотів "хайпанути".

2 – 3 місяці – це йшлося про повне відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, в які влучили окупанти. Так було й написано. Ніхто не говорив, що буде евакуація чи що світла в регіоні не буде 2 – 3 місяці,

– підкреслив Братчук.

Обстріли Одеси: коротко