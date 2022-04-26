Обстрелы поезда, жилых домов и многочисленные пожары, – ОВА о ситуации в Запорожской области

Одним из направлений наступления российских оккупантов является Запорожье. Враг атакует города и села Запорожской области и устраивает обстрелы на территории региона.

Только за сутки – 25 апреля – спасатели локализовали 7 пожаров в Запорожском районе, а пиротехнические расчеты привлекались для отработок в Запорожском и Пологовском районах.

Важно Две российские крылатые ракеты пролетели рядом с Запорожской АЭС

Последствия обстрелов со стороны российских оккупантов:

В городе Пологи в результате вражеских обстрелов повреждены 8 жилых домов и горел камыш.

Россияне вызвали своими обстрелами пожары на территории частных домовладений в Орехове.

В Васильевке в результате российских ударов горело подсобное помещение автозаправочной станции.

В городе Молочанск на железнодорожной станции из-за военных действий россиян огнем поврежден железнодорожный пассажирский вагон.

Не все российские ракеты взрываются. Так что часть из них приходится обезвреживать саперам. Остатки ракетных снарядов "Ураган" были уничтожены в районе села Камышеваха. Остатки "Урагана" и 52-миллиметровый артиллерийский снаряд группа разминирования ГСЧС обезвредила и в Таврическом.

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