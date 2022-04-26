Обстрелы практически по всей линии фронта: в Донецкой области погибли еще 2 гражданских

Российские военные в течение 26-го апреля осуществляют обстрелы практически по всей линии фронта в Донецкой области. В результате обстрела оккупантов, к сожалению, погибли два мирных человека.

Еще шесть человек – ранены

Об обстрелах по всей линии фронта сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его информации, погибли минимум два человека.

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Сообщается, что один человек умер в Нью-Йорке, а другой – в Травневом. Кириленко отметил, что еще шесть человек – ранены.

Ранения получили гражданские в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Авдеевке

Глава Донецкой ОВА сообщил, что оккупационные войска нанесли ракетные авиационные удары по Авдеевке. В результате обстрела пострадала Центральная городская больница, школа, жилые многоэтажки.

Последствия обстрелов в Донецкой области / Фото Донецкая ОВА

Кроме того, россияне обстреляли Красногоровку, где был поврежден трансформатор. Спасатели уже возобновили электроснабжение.

По словам Кириленко, напряженная ситуация на Марьинском направлении. Там ВСУ отразили очередную попытку наступления российских оккупационных войск.

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