Обстрелы российских захватчиков в Ахтырке: погибла 7-летняя девочка

Девочка Алиса, которой было всего 7 лет, получила тяжелые ранения во время обстрелов оккупанта детского сада "Солнышко" в Ахтырке.

Сейчас стало известно, что ребенок, к сожалению, скончался в больнице. По факту гибели девочки Сумская областная прокуратура начала досудебное следствие.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Убийцы будут наказаны

Преступление квалифицировано по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. В Сумской областной прокуратуре отмечают, что прокуроры документируют все преступления, и за каждое из них преступникам придется отвечать!

Напомним, что обстрел оккупантами детского сада в Ахтырке из тяжелой артиллерии произошел 25 февраля. Поэтому 7-летняя Алиса была тяжело ранена и стала очередной невинной жертвой кровавого агрессора.

Сумская областная прокуратура и коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным Алисы.