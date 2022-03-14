Обстрелы Северодонецка настолько масштабные, что не хватает спасателей, – Гайдай

Российские военные продолжают обстреливать Северодонецк. Глава Луганской области Сергей Гайдай отмечает, что из-за этого не хватает спасателей в городе.

Сергей Гайдай подчеркнул, что в течение воскресенья, 13 марта, оккупанты сосредоточили внимание на жилых кварталах и объектах инфраструктуры Северодонецка. Их российские наемники практически беспрестанно обстреливали.

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Все больше людей остались без крыши над головой

Глава Луганской области отметил, что в городе горели дома как в старых, так и в новых районах. Также пострадали от оккупантов школа, лесхоз и многие другие объекты.

Обстрелы настолько масштабные, что не хватает спасателей – они просто не в состоянии быть везде одновременно,

– подчеркнул он.

Сергей Гайдай добавил, что жители города пытаются уехать. У многих из них враг, который якобы несет мир, забрал жилье.

"Я родился в Северодонецке и могу понять, как болит сердце у беженцев, которые всю жизнь провели здесь, в химическом треугольнике Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Закончится война, и мы отстроим эти города, вернем их научный потенциал. Победа будет за нами", – добавил он.

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