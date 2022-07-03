Разбомбили рынок, среди погибших - ребенок: фото и видео последствий удара россиян по Славянску

Россияне почти каждый день совершают обстрелы Славянска. Враг стремится нанести как можно больше разрушений и унести больше жизней мирных украинцев.

Российские оккупанты продолжают безумно обстреливать мирные города на Донбассе. Тотальное разрушение и террор – это единственные способы ведения войны, на которые рассчитывает враг, и благодаря которым он надеется достичь хотя бы каких-либо "успехов" в войне с Украиной.

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Последствия обстрелов Славянска

Славянск в Донецкой области часто попадает под обстрелы российских оккупантов. Враг в желании убивать и разрушать не отказывается применять запрещенные кассетные боеприпасы.

К сожалению, в результате обстрелов Славянска погибли многие люди, известно и о большом количестве раненых. Враг уже привычно целился в мирные объекты, последствия разрушений просто безумны.

Как выглядит Привокзальный рынок в Славянске после обстрела россиян: фото Екатерины Гаценко

Полная оккупация Донбасса – приоритетная цель оккупантов. Для ее достижения они привлекают большие ресурсы, артиллерию и пушечное мясо.

Видео Екатерины Гаценко

Донбасс должен стать плацдармом врага для дальнейшего наступления на Украину. Также россияне планируют использовать оккупированные территории как козырь в переговорах.

Видео Екатерины Гаценко

Тактика у россиян простая – стирать с лица земли все, что попадается на их пути. Только на такую и рассчитывают оккупанты.

Видео Екатерины Гаценко

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