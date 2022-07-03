6 погибших, 15 раненых: мэр рассказал об обстрелах в разных районах Славянска

Вадим Лях – мэр Славянска – сообщил детали об обстреле города 3 июля. По предварительным данным, погибли 6 человек.

Мэр сообщил, что среди погибших есть ребенок. Кроме того, известно о 15 пострадавших. Среди них – работник коммунального предприятия.

К теме Разбомбили рынок, среди погибших – ребенок: фото и видео последствий удара россиян по Славянску

Предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок. Среди раненых – работник коммунального предприятия. Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат,

– говорится в сообщении.

Мэр города сообщил о разрушении в жилищном секторе и на коммунальных предприятиях. Лях напомнил местным жителям, что информацию о разрушениях можно передавать на горячую линию. Мэр призвал людей держаться.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Последствия обстрела Славянска: смотрите видео

После обстрелов вспыхнули пожары

Мэр подчеркнул, что после обстрела в городе вспыхнуло до 15 пожаров. Враг бил по Славянску из реактивных систем залпового огня. По словам Ляха, это самый масштабный обстрел за последнее время.

Последствия разрушений – безумные. Оккупанты как настоящие варвары стирают с лица земли все, до чего могут добраться.

Заметьте – российский Т-80БВ сделал жест доброй воли: смотрите видео