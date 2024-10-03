В Сумах – задымленность из-за вражеских обстрелов

Россия постоянно атакует приграничные города, в частности, Сумы. Вследствие вражеских обстрелов там задымленность.

Утром 3 октября в Сумах можно наблюдать задымленность. Это – следствие вражеских обстрелов.

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Что произошло

в результате вражеских атак произошло возгорание сухой растительности.

подразделения ГСЧС работают над локализацией и ликвидацией пожаров.

️Задымленность серьезная, поэтому просят ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Ночью 2 октября российские оккупанты совершили атаку дронами "Шахед" по энергетическим объектам Сумской области, что привело к обесточиванию Шосткинской, Глуховской и Ямпольской территориальных общин.

В ночь на 3 октября Россия запустила 105 беспилотных летательных аппаратов. Воздушные силы отчитались о работе сил противовоздушной обороны. В частности, сбить удалось 78 дронов.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.