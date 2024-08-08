На Сумщине закрыли гуманитарный коридор из-за усиления российских обстрелов

Из-за вражеских обстрелов была приостановлена работа гуманитарного коридора "Колотиловка – Покровка" на Сумщине.

Россияне регулярно обстреливают Сумскую область ракетами и авиабомбами. О приостановке работы гумкоридора заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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На Сумщине временно закрыли гумкоридор

Для выезда с временно оккупированных территорий остается действующим коридор "Мокраны – Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни.

Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска "Колотиловка – Покровка", то езжайте через Республику Беларусь. Если нужно, обращайтесь в Минреинтеграции по номеру 1548, мы поможем,

– сказала Верещук.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что ситуация в приграничье обострилась. Россияне с авиации наносят удары вглубь области и только за 7 августа применили 52 управляемые авиабомбы.

К слову, в ночь на 8 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Сумскую область. В частности, был прилет по селу Стецьковка. По словам председателя МВА, была повреждена школа и жилые дома.