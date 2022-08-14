До 200 ежедневно: количество вражеских прилетов по Сумской области увеличивается
Ежедневно приграничные районы Сумской области страдают от российских обстрелов. Теперь их интенсивность растет. За минувшие сутки на территории области зафиксировано более 200 прилетов.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает 24 канал. Ночь 14 августа в области прошла относительно спокойно, но уже около 6 утра оккупанты снова открыли огонь.
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Страдают все приграничные районы области
Дмитрий Живицкий отметил, что россияне обстреливают все пограничные районы Сумской области – от Черниговщины до Харьковщины в районе 5 – 10 километров от границы с россией. Ежедневно по территории области прилетало в пределах 100 – 150 снарядов, однако теперь это количество возросло. 13 августа россияне выпустили по меньшей мере 223 снаряда.
Для атак россия использует различные виды артиллерии, самоходные артиллерийские установки, минометы и реактивные системы залпового огня.
оккупанты совершают террор против мирного населения, разрушая гражданскую инфраструктуру, частные дома и хозяйства.
Пострадавших в результате массированных обстрелов нет
Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов 13 и 14 августа, к счастью, пострадавших нет. Однако часто мирные жители терпят ранения или погибают от российских атак.
Живицкий отметил, что с учетом количества снарядов и плотности обстрелов и возникающих разрушений удается избегать большого количества пострадавших и жертв. При этом глава ОВА подчеркнул, что каждая жизнь бесценна.
Также Дмитрий Живицкий объяснил намерения оккупантов – они хотят отвлечь наши войска от других направлений фронта. Кроме того, захватчики пытаются выявить позиции пограничников. Однако большинство атак направлено именно против мирного населения.
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