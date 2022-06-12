Обстрелы Тернопольщины и удар по полигону спасателей в Луганской области: как прошли сутки

Вечером 11 июня враг нанес ракетный удар по Тернопольской области. А на Луганщине противник накрывает постоянным артиллерийским огнем населенные пункты вдоль линии столкновения.

О ситуации в разных регионах Украины рассказали в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации. В ряде областей ночь прошла спокойно, однако в некоторых регионах враг не давал покоя своим обстрелам.

Ракетный удар по Черткову: известно о пострадавших, среди них – дети

Враг попал ракетами по Чортковской общине

В Тернопольской области российские военные нанесли ракетный удар по территории Чортковской общины. Местные власти сообщили, что жертв нет, однако ранены. Людей доставили в больницу и оказывают им медицинскую помощь.

Впоследствии в Тернопольской ОВО рассказали, что пострадавших 22 человека, среди них дети. Пострадали жители домов, находившихся у места удара.

Обстрелы Харьковской области

За ночь кафиры обстреляли Шевченковский район Харькова, к счастью, пострадавших нет. Во вражеский огонь попали Безруки, Харьковского района, из-за этого вспыхнул дом. Уже под утро обстреливали и Золочевскую общину, также загорелось жилье.

Луганщина – под постоянным огнем

Всего за сутки ранения из-за обстрелов получили 3 человека в Харьковском районе. Два человека погибли в Чугуевском и Богодухивском районах.

Враг проводит постоянные штурмовые действия Северодонецка и близлежащих селений. 11 июня россияне попали по транспортному цеху завода "Азот", из-за этого вспыхнул пожар. Также под удар попал и "Северодонецкий Стеклопластик". Противник обстрелял и полигон спасателей, расположенный за городом. Во вражеский огонь попали и Павлоград и Синецкий.

По 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, еще два – в Николаевке. В Лисичанске кафиры разрушили 4 дома, а также торговый центр и магазин. Один человек погиб, двое раненых.

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В Донецкой области россияне уничтожают критическую инфраструктуру

В Донецкой области россияне обстреливают не только позиции украинских военных, но и прифронтовые населенные пункты. За сутки в области погибли 2 гражданских и 10 получили ранения.

В районе Торецкого враги повредили электросети, весь север области остался без света. Частично восстановить электроснабжение удалось только под утро.

Какая ситуация в Николаевской и Херсонской областях

Ночью зафиксировали обстрелы села Парутино Куцурубской общины. Пострадавших нет и повреждений. Продолжались обстрелы в Березнеговатской и Широковской общинах.

В Херсонской области ситуация – стабильно критична. Оккупанты хотят устроить "празднование" дня России и снять "картинку" для пропагандистских СМИ. Не исключено, что они устроят и провокацию.

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Больше деталей о ракетном ударе по Тернопольщине:

Обстрел произошел около 22:00 11 июня. В это время сирены, предупреждающие о воздушной опасности, прозвучали в большинстве областей Украины.

В Тернопольской ОВА отметили, что разрушения получили военный объект и несколько жилых домов. Пострадавших – 22, из них есть дети.

Также ракетами россияне затронули газопровод.

СБУ открыла уголовное производство по этому преступлению. Производят следственно-оперативные действия.

Смотрите в видео: брифинг по ракетному удару по Тернопольщине

Относительно спокойно ночь прошла в таких областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой областях, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской.