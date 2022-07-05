Оккупанты с вертолетов Ми-24 обстреляли школу на Сумщине, нанесли авиаудар по Харькову
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают стрелять из всего имеющегося у них вооружения по украинским городам и селам, уничтожая все, до чего только могут добраться.
Не стало исключением и 4 июля, когда российские захватчики продолжали обстреливать все украинские прифронтовые города. Это были 131 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
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Авиаудары с самолетов и вертолетов
Российские оккупанты активно используют боевую авиацию для обстрела украинской территории. При этом стреляют как из вертолетов, так и самолетов.
Российские оккупанты нанесли авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань Сумской области.
Также по данным украинских военных, авиационный удар был нанесен по городу Харькову.
Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгино.
Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки на Краматорском направлении, а также Соледара, Спорного, Покровского и Шумов на Бахмутском направлении.
Где еще были вражеские обстрелы
Также враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области.
Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка в Харьковском направлении.
На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпанового.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевку.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка.
Где враг пытается наступать
В Славянском направлении враг предпринял попытку штурма в направлении населенного пункта Долина – украинские воины успешно его отбили. Оккупанты отброшены.
На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются. При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, там достиг частичного успеха, боевые действия продолжаются.
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