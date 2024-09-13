Действия России являются "беспрецедентной угрозой" не только для Украины, но и для всего континента. Ранее ни одно государство в мире не создавало таких опасностей для атомных объектов.

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Россия создает угрозу для всего мира

"Энергоатом" сообщает о каждом подобном инциденте соответствующим организациям, чтобы Министерство иностранных дел могло направлять ноты в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и сообщать как национальные, так и международные структуры.

Ожидаем жесткой реакции и осуждения действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить Россию прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины,

– отметил руководитель компании Петр Котин.

К слову, во время обстрела 26 августа Россия впервые нанесла удары по распределительным подстанциям кассетными боеприпасами.