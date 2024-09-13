Дії Росії є "безпрецедентною загрозою" не лише для України, а й для всього континенту. Раніше жодна держава у світі не створювала таких небезпек для атомних об'єктів.

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Росія створює загрозу для всього світу

"Енергоатом" повідомляє про кожен подібний інцидент відповідним організаціям, щоб Міністерство закордонних справ могло надсилати ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та повідомляти як національні, так і міжнародні структури.

Очікуємо жорсткої реакції та засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити Росію припинити створювати загрози атомним станціям України,

– наголосив керівник компанії Петро Котін.

До слова, під час обстрілу 26 серпня Росія вперше завдала ударів по розподільних підстанціях касетними боєприпасами.