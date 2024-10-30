"Шахеды" пытаются запутать мобильные огневые группы ПВО Киева

Российские дроны заходят на Киев на малых высотах и с разных сторон. Это происходит для того, чтобы запутать мобильные огневые группы, которые их сбивают.

Об этом сказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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Почему российские дроны пытаются запутать мобильные огневые группы ПВО

Шахеды постоянно меняют маршруты. Атака идет волнами. Заходят они на малых высотах. Хотя в прошлом месяце был случай, когда российские дроны заходили на высоте более одного километра. Крутятся в какой-то зоне, привлекая внимание. Основная цель – максимально запутать мобильные огневые группы, заставить их перемещаться и таким образом создать коридор для прохождения следующих волн шахедов,

– сказал Шаманов.

Он добавил, что третью ночь подряд обломки падают в Соломенском районе. Однако он не смог объяснить, почему именно этот район оказался в центре внимания российских атак.

По словам Шаманова, этой ночью россияне совершили 19 дроновую атаку на Киев с начала октября. В то же время российские дроны – это не только шахеты. В частности, есть еще дроны "Гербера", которые россияне могут запускать без боевой части, то есть как фальш-цель.

Это еще одна тактика, направленная на то, чтобы запутать ПВО. В то же время эти дроны являются уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы, подчеркнул представитель КМВА.