Обстрел ЗАЭС: в МИДе говорят, что последствия попадания в реактор равноценны применению ядерной бомбы

россияне 5 августа дважды обстреляли ЗАЭС. В МИД Украины предупредили, что возможные последствия попадания в реактор – равноценны применению атомной бомбы.

Обстрел ЗАЭС президент Владимир Зеленский уже назвал актом террора. Украинский лидер призвал ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

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В МИД Украины решительно осудили действия россии. страна-оккупант совершила многочисленные провокации на ядерном объекте. Между тем владимир путин во время Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что россия вроде бы не планирует применить ядерное оружие в Украине.

Возможные последствия попадания в реактор равноценны применению атомной бомбы. МИД призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения россии освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира,

– говорится в сообщении.

Зеленский отреагировал на двойной обстрел ЗАЭС

Зеленский во время вечернего обращения 5 августа заявил, что россия создала очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы. Оккупанты дважды в день обстреляли ЗАЭС – крупнейшую атомную станцию на континенте.

Украинский лидер добавил, что любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

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